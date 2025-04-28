Путин объявил о перемирии с Украиной на 80-летие Победы

Путин объявил о перемирии с Украиной
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Прекращение огня продлится в течение нескольких дней

В ночь с 7 на 8 мая российская сторона снова объявляет перемирие в зоне СВО. Оно продлится в течение нескольких дней и будет действовать до окончания дня 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, ссылаясь на принятое Владимиром Путиным решение.

Как указано в заявлении, подобный шаг принят в связи с "гуманитарными соображениями" и приурочен к 80-ой годовщине Великой Победы. Россия обязуется полностью остановить любые боевые действия в этот период и считает, что Украина тоже должна последовать этому примеру.

"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ", – говорится в сообщении Кремля.

Вместе с этим в объявлении подчеркивается, что Москва готова приступить к мирным переговорам без предварительных условий. Но при этом диалог сторон должен быть направлен на устранение первопричин кризиса и конструктивное взаимодействие.


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Источник: сайт Кремля
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