Путин объявил о перемирии с Украиной на 80-летие Победы

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В ночь с 7 на 8 мая российская сторона снова объявляет перемирие в зоне СВО. Оно продлится в течение нескольких дней и будет действовать до окончания дня 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, ссылаясь на принятое Владимиром Путиным решение.
Как указано в заявлении, подобный шаг принят в связи с "гуманитарными соображениями" и приурочен к 80-ой годовщине Великой Победы. Россия обязуется полностью остановить любые боевые действия в этот период и считает, что Украина тоже должна последовать этому примеру.
"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ", – говорится в сообщении Кремля.
Вместе с этим в объявлении подчеркивается, что Москва готова приступить к мирным переговорам без предварительных условий. Но при этом диалог сторон должен быть направлен на устранение первопричин кризиса и конструктивное взаимодействие.
Новость дополняется
Москва будет действовать более эффективно, чем украинские спецслужбы
О трагическом инциденте стало известно сегодня утром, 25 апреля