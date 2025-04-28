Трамп сообщил об изменении позиции Зеленского по Крыму

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Американский президент Дональд Трамп сообщил об итогах переговоров с Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского в Ватикане. По его словам, украинский лидер резко изменил свою позицию по Крыму – сейчас он готов отказаться от полуострова в обмен на мир с Россией.
Трамп отметил, что в последнее время Зеленский стал более спокойным, чем во время беседы в Овальном кабинете Белого дома. Он выразил мнение, что лидер начал лучше понимать сложившуюся картину и теперь есть основания полагать, что он заинтересован в "сделке" по мирному урегулированию.
"Я думаю, да", – ответил Трамп на вопрос, готов ли в таком случае Зеленский отдать Крым.
Президент США указал, что Россия получила полуостров около 12 лет назад при Бараке Обаме и Джо Байдене. И именно у них нужно спрашивать, почему было принято такое решение.
Что касается других деталей встречи, то Зеленский также попросил у Вашингтона дополнительной военной помощи, но пока Трамп не готов дать ответ на это, отмечая, что посмотрит, как будет дальше складываться ситуация с переговорами. Сейчас, заявил глава США, Киев находится в очень тяжелом положении, поскольку им приходится сопротивляться большему по размерам войску. И выстоять так долго им помогла помощь со стороны Вашингтона в размере 350 млрд долларов.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что "ни за что" не согласится отдать Крым России на официальных условиях, поскольку это противоречит Конституции страны.
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