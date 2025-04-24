Кошкович: в следующий раз Украине предложат сделку еще хуже

Украинцам раскрыли последствия решения президента страны

Предложение по урегулированию конфликта на Украине, которое недавно сделали американцы, было значительно хуже тех договоренностей, которых удалось достичь в середине 2022 года во время переговоров в Стамбуле. На это указал венгерский аналитик Золтан Кошкович. По его словам, если украинцы и дальше будут отвергать инициативы по миру, то в следующий раз условия окажутся еще более жесткими.

"Сделка, которую Киеву предлагают сейчас, намного хуже стамбульского протокола. Но она гораздо лучше, чем та, что предложат в следующий раз", – написал эксперт в соцсетях.

Он отдельно подчеркнул, что хуже всего от этого украинцам, которые продолжают страдать из-за боевых действий на всей территории страны.

С таким предупреждением Кошкович выступил после самого массированного с момента начала СВО удара по Киеву. Атака была совершена на фоне провала переговоров по урегулированию украинского конфликта. Известно, что процесс пришлось остановить из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым российским. При этом условия предстоящей сделки до конца раскрыты не были: журналисты отмечают, что речь могла идти о решении со стороны США без накладывания таких обязательств на Украину, либо о фактическом отказе Киева от претензий на полуостров.