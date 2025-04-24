Кошкович: в следующий раз Украине предложат сделку еще хуже

Дальше будет хуже: Украина получила предупреждение после удара по Киеву
Фото: соцсети
Украинцам раскрыли последствия решения президента страны

Предложение по урегулированию конфликта на Украине, которое недавно сделали американцы, было значительно хуже тех договоренностей, которых удалось достичь в середине 2022 года во время переговоров в Стамбуле. На это указал венгерский аналитик Золтан Кошкович. По его словам, если украинцы и дальше будут отвергать инициативы по миру, то в следующий раз условия окажутся еще более жесткими.

"Сделка, которую Киеву предлагают сейчас, намного хуже стамбульского протокола. Но она гораздо лучше, чем та, что предложат в следующий раз", – написал эксперт в соцсетях.

Он отдельно подчеркнул, что хуже всего от этого украинцам, которые продолжают страдать из-за боевых действий на всей территории страны.

С таким предупреждением Кошкович выступил после самого массированного с момента начала СВО удара по Киеву. Атака была совершена на фоне провала переговоров по урегулированию украинского конфликта. Известно, что процесс пришлось остановить из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым российским. При этом условия предстоящей сделки до конца раскрыты не были: журналисты отмечают, что речь могла идти о решении со стороны США без накладывания таких обязательств на Украину, либо о фактическом отказе Киева от претензий на полуостров.

Источник: соцсети
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