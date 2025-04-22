FT: Путин предложил заморозить линию фронта для мирного соглашения с Украиной

Президент готов отказаться от своего прошлого требования ради урегулирования конфликта

Во время встречи со Стивом Уиткоффом российский лидер Владимир Путин предложил остановить конфликт на Украине по нынешней линии фронта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, во время беседы в Санкт-Петербурге лидер указал, что Россия готова отказаться от части территорий Донбасса и Новороссии, которые были вписаны в Конституцию страны, но сейчас продолжают находится под контролем Киева. В результате это побудило американцев выдвинуть инциативу по признанию Крыма, а также тех регионов, которые сейчас удерживают российские войска.

При этом европейские чиновники пытаются убедить США не верить в слова Владимира Путина. По их словам, эта уступка является приманкой, чтобы заставить Трампа "принять другие требования России и навязать их Украине как свершившийся факт".

"Однако источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Путин потенциально готов отказаться от своего предыдущего требования полного контроля над четырьмя прифронтовыми украинскими областями – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской – если США пойдут на более широкие геополитические уступки России, например, признают ее контроль над Крымом и не допустят вступления Украины в НАТО", – указывается в статье.

Некоторые источники допускают, что Москва может прекратить боевые действия после того, как ВСУ будут полностью вытеснены из Курской области. Вместе с этим Трамп хочет заключить соглашение между Россией и Украиной уже к 30 апреля, чтобы объявить о сделке спустя 100 дней своего президентства.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отказался признавать Крым российским на фоне инициативы Дональда Трампа по мирному урегулированию.