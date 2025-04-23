Страна.ua: Зеленский стоит перед дилеммой финского лидера Маннергейма

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать условия США по урегулированию конфликта с Россией. Главным камнем преткновения стало признание Крыма, на которое Киев не готов идти ни при каких раскладах. Это привело к срыву переговорного процесса и возможному выходу из него США. Эксперты раскрыли, как дальше может развиваться СВО на фоне решения украинского лидера.

Как пишет украинское издание "Страна", сейчас Зеленский стоит перед дилеммой финского лидера Маннергейма в 1940 и 1944 годах. Тогда ему нужно было решить: принять тяжелые мирные условия, сохранив государство и народ, либо продолжить воевать, что в перспективе может привести еще к худшему сценарию.

Первый вариант предусматривает, что Киев примет условия, которые считает несправедливыми. В итоге это позволит спасти жизни собственных граждан, даст возможность восстановить страну, провести выборы и закончить реформы для вступления в ЕС.

Второй сценарий более жестокий. Украине придется продолжить воевать с Россией, но без поддержки США. При этом Дональд Трамп, вероятно, начнет действовать против Киева. В результате государство потеряет еще больше людей и территорий.

"Через полгода, год или два года боевых действий получим еще более унизительные и не выгодные условия мира", – подытожили эксперты.

Ранее аналитик заявил, что США могут признать Крым, чтобы вбить клин между РФ и Китаем.