Зеленский напомнил Трампу об обещании не признавать Крым российским

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Украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление после прошедших в Лондоне переговоров по мирному урегулированию. Он выразил мнение, что отказ высоких чинов из Вашингтона принимать участие в мероприятии был вызван эмоциями, но вместе с этим пяти странам удалось наметить вектор для дальнейшей работы.
По его словам, все стороны с уважением приняли позиции друг друга, а это, уверен он, в будущем приведет к заключению "справедливого мира".
"Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", – написал Зеленский.
В дополнение к публикации он прикрепил ссылку на "Крымскую декларацию", выпущенную США в 2018 году – тогда президентский пост занимал Дональд Трамп. Лидер официально взял на страну обязательство не признавать Крым российским.
"В сотрудничестве с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", – указано в документе.
Ранее Дональд Трамп, комментируя слова Зеленского об отказе признавать Крым российским, заявлял, что такой подход крайне вреден для мирного урегулирования конфликта.
После провала переговоров в Лондоне российская сторона также ответила на требования Киева прекратить огонь для начала переговорного процесса. Дмитрий Песков указал, что для этого первоочередно украинские войска должны покинуть территорию России, включая новые регионы.
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