Зеленский напомнил Трампу об обещании не признавать Крым российским

Зеленский напомнил взбешенному Трампу о данном в 2018 году обещании
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Глава Украины выразил надежду, что Вашинтон не нарушит своего слова

Украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление после прошедших в Лондоне переговоров по мирному урегулированию. Он выразил мнение, что отказ высоких чинов из Вашингтона принимать участие в мероприятии был вызван эмоциями, но вместе с этим пяти странам удалось наметить вектор для дальнейшей работы.

По его словам, все стороны с уважением приняли позиции друг друга, а это, уверен он, в будущем приведет к заключению "справедливого мира". 

"Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", – написал Зеленский.

В дополнение к публикации он прикрепил ссылку на "Крымскую декларацию", выпущенную США в 2018 году – тогда президентский пост занимал Дональд Трамп. Лидер официально взял на страну обязательство не признавать Крым российским.

"В сотрудничестве с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", – указано в документе.

Ранее Дональд Трамп, комментируя слова Зеленского об отказе признавать Крым российским, заявлял, что такой подход крайне вреден для мирного урегулирования конфликта.

После провала переговоров в Лондоне российская сторона также ответила на требования Киева прекратить огонь для начала переговорного процесса. Дмитрий Песков указал, что для этого первоочередно украинские войска должны покинуть территорию России, включая новые регионы.

Источник: Telegram
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