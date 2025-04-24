Зеленский напомнил Трампу об обещании не признавать Крым российским

Глава Украины выразил надежду, что Вашинтон не нарушит своего слова

Украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление после прошедших в Лондоне переговоров по мирному урегулированию. Он выразил мнение, что отказ высоких чинов из Вашингтона принимать участие в мероприятии был вызван эмоциями, но вместе с этим пяти странам удалось наметить вектор для дальнейшей работы.

По его словам, все стороны с уважением приняли позиции друг друга, а это, уверен он, в будущем приведет к заключению "справедливого мира".

"Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", – написал Зеленский.

В дополнение к публикации он прикрепил ссылку на "Крымскую декларацию", выпущенную США в 2018 году – тогда президентский пост занимал Дональд Трамп. Лидер официально взял на страну обязательство не признавать Крым российским.

"В сотрудничестве с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", – указано в документе.

Ранее Дональд Трамп, комментируя слова Зеленского об отказе признавать Крым российским, заявлял, что такой подход крайне вреден для мирного урегулирования конфликта.

После провала переговоров в Лондоне российская сторона также ответила на требования Киева прекратить огонь для начала переговорного процесса. Дмитрий Песков указал, что для этого первоочередно украинские войска должны покинуть территорию России, включая новые регионы.