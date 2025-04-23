Европа делает все для того, чтобы ухудшить ситуацию

Резонансное заявление эстонского политика Каи Каллас, сделанное в интервью AFP, вызвало настоящую бурю в экспертном сообществе. Шеф евродипломатии вновь заявила, что Евросоюз не собирается признавать Крым российским, подчеркнув, что полуостров, по ее словам, является частью Украины. Эта жесткая позиция, по мнению многих, может сорвать продвижение в мирных переговорах.

Особенно резкую реакцию вызвали слова Каллас у венгерского аналитика Золтана Кошковича из Центра фундаментальных прав. В социальных сетях он заявил, что на фоне того, какие позитивные для Киева условия сейчас обсуждаются между США, Россией и Украиной, ее слова звучат как приговор.

Очевидно, что если сделка будет сорвана, ответственность за продолжение кровопролития ляжет именно на таких политиков. По его оценке, отказ от компромисса сейчас – это не просто политическая ошибка, а настоящее преступление, сравнимое с преднамеренным "массовым убийством украинцев".

На фоне растущей усталости Запада от затянувшегося конфликта подобные воинственные заявления вызывают все больше недовольства. Пока крупные игроки ищут путь к урегулированию, отдельные представители ЕС продолжают гнуть линию конфронтации и не жалеют украинцев, которые массово гибнут на полях сражений.

К слову, ранее в США запаниковали из-за перемен на карте мира.