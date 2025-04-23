США пригрозили выйти из переговоров по Украине, если их план не примут

Вашингтону надоело текущее положение дел

США поставили России и Украине ультиматум: либо соглашение – либо Штаты выходят из переговоров. Об этом заявили в администрации Белого дома, сообщает авторитетное местное издание Bloomberg.

Так, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что вашингтонская администрация выдвинула четкое и, по его словам, справедливое предложение обеим сторонам конфликта. Теперь, отметил он, решение за Москвой и Киевом.

Политик подчеркнул, что время дипломатических маневров подходит к концу. Если Россия и Украина не примут инициативу США, Америка просто выйдет из переговорного процесса.

"Пришло такое время, что либо они соглашаются, либо США выходят из этого процесса", – передает слова представителя Белого дома издание.

Политик добавил, что в рамках будущей мирной сделки неизбежно придется обсудить вопрос территориальных уступок. По мнению американской стороны, это необходимое условие для прекращения боевых действий.

Несмотря на жесткость формулировок, вице-президент выразил осторожный оптимизм. Он заверил, что участники переговоров до сих пор вели себя добросовестно и стремились к компромиссу. Однако, как дал понять Вэнс, терпение Вашингтона не бесконечно, и сейчас все зависит от готовности сторон к конкретным шагам.



К слову, ранее в США запаниковали из-за перемен на карте мира.