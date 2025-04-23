Ситуация меняется кардинальным образом

В американской прессе все громче звучат панические настроения: на мировой арене происходят события, которые могут кардинально изменить геополитический баланс. Журнал National Interest прямо заявил – признание Крымского полуострова частью российских земель сильно угрожает интересам западной коалиции. В первую очередь, речь идет о доступе к центральноазиатским богатствам, которые США и ЕС считают стратегически важными.

По мнению автора статьи, контроль России над республикой укрепит влияние нашей страны на ключевые транспортные маршруты, соединяющие Европу с азиатским регионом. Такое усиление Москвы на евразийской карте не может не вызывать беспокойства в Вашингтоне и Брюсселе.

"Российский контроль над Крымом ставит под угрозу доступ Штатов и Европы к природным ресурсам Центральной Азии", – указано в статье.

Тем временем Washington Post сообщила, что на встрече по вопросу урегулирования ситуации на Украине, которая запланирована в Лондоне, американская сторона может предложить компромисс – союзники Киева готовы признать Крым частью России, но в обмен потребуют четких гарантий безопасности для Украины.

К слову, ранее была раскрыта грандиозная афера США с признанием Крыма. Вашингтонская администрация разработала хитрый ход.