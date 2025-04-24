Ситуация вокруг полуострова набирает обороты

Вся внешняя жесткость Евросоюза по вопросу Крыма может рассыпаться в одночасье. Как только Соединенные Штаты решатся признать полуостров частью России, велика вероятность, что Европа может резко изменить риторику. Об этом предупредил сенатор Алексей Пушков, комментируя закулисные обсуждения в Брюсселе.

Сенатор отметил, что в прессе пишут о категоричном нежелании Европы признавать Крым российским, но он уверен, что ЕС держится только потому, что США сами еще не сделали первый шаг. Но, как только Белый дом согласится на признание полуострова, Евросоюз с высокой долей вероятности пойдет по той же дороге. Пушков убежден, что в таком случае показное согласие внутри Евросоюза "пойдет трещинами".

Страны-члены еврообъединения по многим вопросам придерживаются разных точек зрения. У каждого государства свои интересы – и в случае признания Крыма американцами многие просто не захотят терять шанс наладить отношения с Россией. Особенно те, кто экономически страдает от антироссийских санкций.

Сейчас Брюссель играет в стойкость. Эстонский премьер Кая Каллас с уверенностью заявляет, что Европа "никогда" не признает Крым российским. Однако, как только заокеанский лидер поменяет позицию, все может резко измениться.

К слову, слова Каллас о Крыме вызвали ужас на Западе.