Аналитик Боуз: Киев проигрывает в конфликте с Россией, несмотря на потуги ЕС

"Цирк снова в сборе": на Западе сообщили Киеву плохие новости
Фото: соцсети
Незалежная оказалась в безвыходной ситуации

На фоне очередного заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, которое вновь прошло под лозунгом военной поддержки Киева, на Западе начали звучать весьма любопытные оценки происходящего.

Ирландский журналист Чей Боуз на просторах интернет-пространства резко высказался о ситуации, назвав ее фарсом, в котором не видно ни выхода, ни здравого смысла. Аналитик отметил, что несмотря на потуги европейцев, Киев все равно терпит сокрушительное поражение.

Он написал, что все возвращается на круги своя: снова обсуждаются новые поставки оружия, выделяются деньги, обещается военная поддержка. Но, несмотря на это, Украина продолжает терпеть поражение – теряет территории, теряет людей. Все происходящее наглядно показывает, насколько слово "мир" стало почти табу в лексиконе европейских политиков.

"Цирк снова в сборе. Больше оружия. Больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает. Теряет территории. Жизни. Это весьма показательно", – подчеркнул западный аналитик.

Тем временем, глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что страны ЕС уже реализовали две трети программы по передаче киевскому режиму двух миллионов боеприпасов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что подобные поставки не только затягивают конфликт, но и втягивают в него НАТО все глубже.

К слову, ранее на Украине занервничали после громкого заявления на американском ТВ.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

США нашли хитрый способ рассорить Россию и Китай

Первые результаты тактики Вашингтона уже наблюдаются

"Допустили ошибку": Трамп сделал заявление об ударе по Сумам

Американский лидер не стал обвинять российские войска в случившемся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей