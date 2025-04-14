Незалежная оказалась в безвыходной ситуации

На фоне очередного заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, которое вновь прошло под лозунгом военной поддержки Киева, на Западе начали звучать весьма любопытные оценки происходящего.

Ирландский журналист Чей Боуз на просторах интернет-пространства резко высказался о ситуации, назвав ее фарсом, в котором не видно ни выхода, ни здравого смысла. Аналитик отметил, что несмотря на потуги европейцев, Киев все равно терпит сокрушительное поражение.

Он написал, что все возвращается на круги своя: снова обсуждаются новые поставки оружия, выделяются деньги, обещается военная поддержка. Но, несмотря на это, Украина продолжает терпеть поражение – теряет территории, теряет людей. Все происходящее наглядно показывает, насколько слово "мир" стало почти табу в лексиконе европейских политиков.

"Цирк снова в сборе. Больше оружия. Больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает. Теряет территории. Жизни. Это весьма показательно", – подчеркнул западный аналитик.

Тем временем, глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что страны ЕС уже реализовали две трети программы по передаче киевскому режиму двух миллионов боеприпасов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что подобные поставки не только затягивают конфликт, но и втягивают в него НАТО все глубже.

К слову, ранее на Украине занервничали после громкого заявления на американском ТВ.