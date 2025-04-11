Трамп призвал Россию "начать действовать" для завершения конфликта на Украине

Лидер обратился к российским властям перед встречей Путина и Уиткоффа

Американский президент Дональд Трамп сделал новое заявление об украинском конфликте на фоне слухов, что он недоволен скоростью заключения мирного соглашения. Лидер обратился к России с важным призывом "начать действовать" для прекращения противостояния. Об этом он написал в своей соцсети.

Трамп выразил мнение, что боевые действия на Украине "не имеют смысла. Он уверен, что если бы он занимал пост президента США, то конфликта между Россией и Украиной не случилось бы. По его словам, сейчас слишком много людей погибает в "этой бессмысленной войне".

"России пора начать действовать", – написал он.

Такое заявление Дональд Трамп сделал на фоне встречи Владимира Путина с американским спецпосланником по Украина Стивом Уиткоффом. Ожидается, что основной темой их беседы станет мирное урегулирование украинского конфликта.

Посланник Трампа приехал в Россию после второго раунда переговоров между российской и американской делегацией. Ни одна из сторон не раскрывала подробности встречи, но глава США охарактеризовал диалог как очень успешный.

Ранее в США раскрыли вероятность заключения мира между Россией и Украиной.