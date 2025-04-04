В США указали на профессионализм делегации из России в Эр-Рияде

Российская делегация по Украине произвела фурор в США
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Эксперты указали на ловкую тактику дипломатов, которая позволила им извлечь большую выгоду

Представители американской делегации по украинскому вопросу не идут ни в какое сравнение по уровню профессионализма с российскими чиновниками, которые прибыли на переговоры в Эр-Рияде в прошлом месяце. Аналитики The Washington Post отметили, что дипломаты имеют очень высокий уровень квалификации и глубокое знание ситуации.

Как известно, в состав российской команды входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, бывший дипломат Григорий Карасин и Сергей Беседа, бывший глава Пятой службы ФСБ, которая курирует операции на Украине и бывших советских территориях. США противопоставили им своих самых опытных экспертов по российским вопросам, но силы оказались неравны.

"Для русских это очень легкая команда, и они определенно обходят своих американских коллег. И на данный момент они весьма успешны", – заявили аналитики.

По их словам, именно благодаря их тактике удалось убедить администрацию Дональда Трампа заняться налаживание деловых связей в параллель с мирным процессом, а не как одним из его условий.

Из-за умелого подхода Вашингтон даже согласился снять санкции с Кирилла Дмитриева, чтобы он приехал на встречу с американским лидером. В итоге ему удалось договориться о возобновлении прямых перелетов между Росиией и США.

Эксперты полагают, что Трамп стал для Москвы настоящим подарком, поскольку его слабые стороны обернулись против него и позволили Кремлю продвинуться в достижении своих целей внешней политики.

Источник: The Washington Post

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