Эксперт рассказал, как экономические реформы Трампа отразятся на России

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Американский президент Дональд Трамп решил устроить масштабную мировую перестройку экономики, которая непременно окажет свое влияние на Россию. Экономист Василий Колташов уверен, что Москва от этого окажется в плюсе.
По его словам, своими методами лидер намерен добиться увеличения поставок продовольствия, энергоресурсов и спецтехники из США, хотя в действительности в стране сейчас не хватает производственной мощи для покрытия необходимого объема экспорта. Поэтому и предложить товары по конкурентным ценам американцы не в состоянии.
Вместе с этим Трамп оставил лазейку для латиноамериканских государств, установив для них минимальный размер пошлины в 10%. Подобный тариф позволяет осуществлять контрабанду в США. Эксперт полагает, что президент сделал это намеренно, чтобы страны с высоким тарифом ввозили свою продукцию словно она произведена в Латинской Америке.
Также вряд ли к каким-то результатам приведут переговоры с государствами, которые сейчас хотят решить тарифную проблему. В первую очередь потому, что Трамп ранее обвинял их намеренном занижении цен и недопуске американской продукции на рынок. Хотя в действительности за рубежом производство обходится дешевле, чем в США.
Калашов уверен, что экономический кризис продлится недолго, а мировой рынок к нему быстро адаптируется.
"Самое главное, что по его итогам американское потребление должно будет сильно упасть, и вся международная торговля выстроится не вокруг США, а паутинообразно. ЕС может очень серьезно пострадать, что для России, конечно, крайне важно и хорошо", – подытожил он.
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