Эксперт рассказал, как экономические реформы Трампа отразятся на России

Решения бизнесмена перестроят состояние мировой экономики

Американский президент Дональд Трамп решил устроить масштабную мировую перестройку экономики, которая непременно окажет свое влияние на Россию. Экономист Василий Колташов уверен, что Москва от этого окажется в плюсе.

По его словам, своими методами лидер намерен добиться увеличения поставок продовольствия, энергоресурсов и спецтехники из США, хотя в действительности в стране сейчас не хватает производственной мощи для покрытия необходимого объема экспорта. Поэтому и предложить товары по конкурентным ценам американцы не в состоянии.

Вместе с этим Трамп оставил лазейку для латиноамериканских государств, установив для них минимальный размер пошлины в 10%. Подобный тариф позволяет осуществлять контрабанду в США. Эксперт полагает, что президент сделал это намеренно, чтобы страны с высоким тарифом ввозили свою продукцию словно она произведена в Латинской Америке.

Также вряд ли к каким-то результатам приведут переговоры с государствами, которые сейчас хотят решить тарифную проблему. В первую очередь потому, что Трамп ранее обвинял их намеренном занижении цен и недопуске американской продукции на рынок. Хотя в действительности за рубежом производство обходится дешевле, чем в США.

Калашов уверен, что экономический кризис продлится недолго, а мировой рынок к нему быстро адаптируется.

"Самое главное, что по его итогам американское потребление должно будет сильно упасть, и вся международная торговля выстроится не вокруг США, а паутинообразно. ЕС может очень серьезно пострадать, что для России, конечно, крайне важно и хорошо", – подытожил он.