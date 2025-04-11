NYT: США потребовали от Украины вернуть потраченные на нее деньги

Американцы пытаются извлечь максимум выгоды из положения украинцев

Новое предложение Вашингтона к Киеву по редкоземельным металлам, против которого так протестуют украинцы, включает в себя несколько жестких условий. Как сообщает The New York Times Дональд Трамп решил вернуться к своим требованиям, выставленным Украине в самом начале переговоров.

В частности США потребовали, чтобы Украина вернула им миллиарды, которые были переданы стране в качестве финансовой и военной помощи в годы правления Джо Байдена. Также американцы хотят, чтобы Киев отправлял им половину своих доходов от продажи природных ресурсов и использования инфраструктурных объектов – портов и трубопроводов.

Сообщается, что деньги будут направляться в специальный инвестиционный фонд, находящийся под контролем США. Прибыль хотят реинвестировать в украинские проекты по природным ресурсам, но точная доля средств для задействования остается неясной.

"Новый проект также перекликается с более ранними версиями, поскольку в нем отсутствуют какие-либо упоминания о гарантиях безопасности для Украины — положение, на котором Киев давно настаивал и которое ему удалось включить в проект в прошлом месяце, – но которому Вашингтон долго сопротивлялся", – сообщают в статье.

Вашингтон намерен претендовать на всю прибыль из фонда до тех пор, пока Киев не вернет по крайней мере эквивалент помощи США, полученной во время последних трех лет, плюс 4% годовых.

В первый год действия соглашения Украине будет запрещено предлагать третьим сторонам какие-либо инвестиционные проекты с лучшими финансовыми или экономическими условиями, чем те, которые они предоставляют Соединенным Штатам.

Ранее Трамп призвал Россию "начать действовать" для завершения конфликта на Украине.