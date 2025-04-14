С подростком вели вербовку по переписке

ФБР сообщило о задержании 17-летнего подростка в Висконсине, который готовился к покушению на Дональда Трампа. До этого, по заявлению ведомства, парень убил своих родителей, чтобы получить необходимые деньги и возможность действовать без ограничений для реализации плана.

Сообщается, что мальчика зовут Никита Касап. Его мать Татьяна была украинкой, которая вышла замуж за американца Дональда Майера – он усыновил ребенка. Их тела нашли в доме спустя почти две недели с момента предполагаемой смерти. К этому моменту парень сбежал на внедорожнике отчима, прихватив с собой 14 тысяч долларов, ювелирные украшения и револьвер.

После задержания в телефоне Никиты нашли связь с орденом сатанистов и документ с призывом к убийству Дональда Трампа и его вице-президента, чтобы посеять хаос в стране. Неизвестные рассказывали ему, как правильно использовать дрон для покушения – его и взрывчатку он купил на украденные у покойных родителей деньги.

"Детективы обнаружили сообщения, указывающие на то, что Касап планировал покинуть США и отправиться на Украину. В одном из сообщений Telegram он спросил: "Значит, находясь на Украине, я смогу жить нормальной жизнью? Даже когда выяснится, что я это сделал?"", – рассказали источники.

Сообщается, что своими планами подросток делился с одноклассником и признавался, что его курируют из-за границы.

Ранее в США забеспокоились, что Дональд Трамп мог быть отравлен во время интервью с журналистами.