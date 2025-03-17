Был отравлен: в США обеспокоены здоровьем Трампа

Был отравлен: в США обеспокоены здоровьем Трампа
Дональд Трамп. Кадр видео
Люди заподозрили, что на главу совершили новое покушение

Состояние американского президента Дональда Трампа вызвало большую озабоченность в США после инцидента, произошедшего в конце прошлой недели. Во время пресс-подхода журналистка ударила лидера по лицу микрофоном, вызвав его нескрываемое недовольство. Однако после этого спецслужбы, отвечающие за сохранность главы Белого дома, не на шутку обеспокоились.

Опасения появились из-за подозрений, что таким образом Трамп мог быть отравлен. Например, кто-то мог скрыть в микрофоне острый наконечник, покрытый опасным ядом. 

"Микрофоны могут содержать бесчисленное количество микробов, включая потенциально смертельный патоген. Обеспечение постоянной защиты президента Трампа имеет первостепенное значение", – пишут люди в Сети.

Некоторые выразили мнение, что президента ударили по лицу преднамеренно, указав на угол наклона и размах микрофона.

Как известно, Дональд Трамп имеет множество врагов не только в США, но и за ее пределами. Лидер является крайне неудобным для демократов, Украины, Европы и некоторых западных стран, на чьи территории он сейчас строит свои планы. Еще в период предвыборной кампании он чудом остался жив после покушения – официально было заявлено, что нападвший был не в себе и действовал без предварительного сговора.

Источник: NDTV
По теме

В США с ужасом раскрыли, что боевики ВСУ оставили российским военным под Курском

Противник бежит с наших земель

"Тащит в пропасть": назван главный враг Зеленского

Перед комиком-президентом открываются крайне мрачные перспективы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей