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Состояние американского президента Дональда Трампа вызвало большую озабоченность в США после инцидента, произошедшего в конце прошлой недели. Во время пресс-подхода журналистка ударила лидера по лицу микрофоном, вызвав его нескрываемое недовольство. Однако после этого спецслужбы, отвечающие за сохранность главы Белого дома, не на шутку обеспокоились.
Опасения появились из-за подозрений, что таким образом Трамп мог быть отравлен. Например, кто-то мог скрыть в микрофоне острый наконечник, покрытый опасным ядом.
"Микрофоны могут содержать бесчисленное количество микробов, включая потенциально смертельный патоген. Обеспечение постоянной защиты президента Трампа имеет первостепенное значение", – пишут люди в Сети.
Некоторые выразили мнение, что президента ударили по лицу преднамеренно, указав на угол наклона и размах микрофона.
Как известно, Дональд Трамп имеет множество врагов не только в США, но и за ее пределами. Лидер является крайне неудобным для демократов, Украины, Европы и некоторых западных стран, на чьи территории он сейчас строит свои планы. Еще в период предвыборной кампании он чудом остался жив после покушения – официально было заявлено, что нападвший был не в себе и действовал без предварительного сговора.
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