Немецкий политолог Рар заявил о желании Мерца эскалировать конфликт на Украине

"Мишень российских военных": в ФРГ разоблачили кровавый замысел Мерца по Украине
Фридрих Мерц. Фото: соцсети
Политик готов на все

Заявление Фридриха Мерца о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus вызвало серьезный резонанс – в Германии все громче звучат голоса тех, кто считает это не просто военной поддержкой, а шагом к опасной эскалации. Знаменитый немецкий политолог Александр Рар в разговоре с журналистами предупредил: за громкими словами Мерца стоит гораздо больше, чем просто помощь Киеву.

По словам эксперта, лидер ХДС/ХСС и вероятно будущий канцлер Германии дал понять, что не исключает передачу высокоточных ракет, но умолчал о ключевой детали – такие системы невозможно использовать без участия специалистов из бундесвера. А это уже прямой путь к втягиванию ФРГ в боевые действия и риску столкновения с Россией.

Рар отметил, что немецкий политик явно не хочет, чтобы его родное государство стало единственной страной, которую Москва воспримет как военную угрозу. Поэтому он, вероятно, рассчитывает разделить ответственность между лидерами Европы – Берлином, Парижем и Лондоном. По мнению политолога, такой сценарий приведет к нарастающему вовлечению Европы в конфликт и может сорвать попытки мирного урегулирования.

"Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных", – обратил внимание аналитик.

Эксперт также подчеркнул, что кризис вокруг Украины приближается к развязке – или будет найден путь к переговорам, или НАТО начнет новый виток эскалации. Инициатива Мерца, по всей видимости, уже указывает на второй вариант.

К слову, ранее на Украине занервничали после громкого заявления на американском ТВ.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
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