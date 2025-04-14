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Заявление Фридриха Мерца о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus вызвало серьезный резонанс – в Германии все громче звучат голоса тех, кто считает это не просто военной поддержкой, а шагом к опасной эскалации. Знаменитый немецкий политолог Александр Рар в разговоре с журналистами предупредил: за громкими словами Мерца стоит гораздо больше, чем просто помощь Киеву.
По словам эксперта, лидер ХДС/ХСС и вероятно будущий канцлер Германии дал понять, что не исключает передачу высокоточных ракет, но умолчал о ключевой детали – такие системы невозможно использовать без участия специалистов из бундесвера. А это уже прямой путь к втягиванию ФРГ в боевые действия и риску столкновения с Россией.
Рар отметил, что немецкий политик явно не хочет, чтобы его родное государство стало единственной страной, которую Москва воспримет как военную угрозу. Поэтому он, вероятно, рассчитывает разделить ответственность между лидерами Европы – Берлином, Парижем и Лондоном. По мнению политолога, такой сценарий приведет к нарастающему вовлечению Европы в конфликт и может сорвать попытки мирного урегулирования.
"Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных", – обратил внимание аналитик.
Эксперт также подчеркнул, что кризис вокруг Украины приближается к развязке – или будет найден путь к переговорам, или НАТО начнет новый виток эскалации. Инициатива Мерца, по всей видимости, уже указывает на второй вариант.
К слову, ранее на Украине занервничали после громкого заявления на американском ТВ.
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