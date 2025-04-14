Глава киевского режима продолжает сыпать дерзкими заявлениями

Американский лидер Дональд Трамп не стал сдерживаться в оценках, комментируя поведение Владимира Зеленского и продолжающиеся просьбы незалежных верховодов о поставках оружия. Во время недавнего выступления на ТВ он резко высказался о стратегии украинского государства, обвинив его в просчетах и чрезмерных ожиданиях от союзников.

Глава Америки напомнил, невозможно начинать боевые действия, не будучи уверенным в победе, а затем рассчитывать, что другие будут бесконечно снабжать тебя снарядами.

"Вы не начинаете войну с кем-то в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам ракеты", – резко отрезал глава вашингтонской администрации.

Он напомнил, что Незалежная оказалась в конфликте, который стал результатом провалов администрации Байдена.

Особенно жестко Трамп отозвался о самом главе республики. Он заметил, что начальник киевского режима лишь и делает, что добивается новых поставок вооружений.

"Он всегда стремится к получению ракет", – сухо добавил политик, поставив точку в обсуждении.

Заявления прозвучали на фоне жалоб самого Зеленского, который недавно признался, что так и не смог "дожать" американские власти в вопросе выдачи Незалежной лицензии на производство ЗРК Patriot.

К слову, ранее в Германии разоблачили кровавый замысел Мерца по Украине.