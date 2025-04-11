Визит венценосной персоны получил широкий резонанс

Неожиданный приезд принца Гарри в один из госпиталей во Львове вызвал резкую реакцию в России. Парламентарий Александр Толмачев назвал этот жест не просто лицемерным, а по-настоящему циничным. Депутат напомнил, что Великобритания входит в число стран, которые подталкивают Незалежную к затяжному конфликту, и потому визит Гарри к раненым украинским военным выглядит как насмешка.

"Присутствие принца Гарри в госпитале вообще можно расценить как людоедский жест", – подчеркнул парламентарий.

Очевидно, что принц, чья страна активно поддерживает боевые действия, сам по себе становится своего рода символом внешнего давления и причиной страданий, которые вынуждены переносить украинские солдаты. Политик заявил, что принц Гарри, появившись в госпитале, "покрасовался перед камерами" и попытался набрать очки на фоне чужой катастрофы.

Депутат также предположил, что визит может быть связан с ухудшающимся здоровьем короля Карла III. В этой ситуации, по его мнению, младший сын монарха, ранее отстранившийся от королевской семьи, возможно, пытается напомнить о себе и нарастить политическую активность на международной арене.

Принц побывал в госпитале накануне, 10 апреля. О его визите стало известно только после того, как венценосная особа покинул украинские земли.

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