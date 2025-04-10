Поведение украинского лидера сочли непозволительным

Недавнее заявление Владимира Зеленского о переговорщике по украинскому конфликту со стороны России Кирилле Дмитриеве вызвало шок на Украине. В частности депутат Рады Артем Дмитрук назвал его очередной истерикой президента страны.

Напомним, ранее Зеленский обозвал главу РФПИ "сепаром, родившимся на Украине", поскольку он защищает российские интересы.

По словам депутата, высказывание украинского лидера характеризует лишь то, насколько тот не понимает сути происходящего. Он напомнил, что Дмитриев является уважаемым экономистом и переговорщиком, имеющим авторитет не только в пределах России, но и за ее границами. И слова Зеленского можно рассматривать исключительно как очередной акт ненависти.

"Высказывание Зеленского в адрес Кирилла Дмитриева – это не просто недопустимый выпад, а очередной акт политической истерии", – написал он в соцсетях.

Дмитрук подчеркнул, что российский переговорщик действует исключительно в интересах своего государства, не стараясь разжечь вражду. В отличие от украинского лидера, который продолжает множить агрессию, при этом прикрываясь дешевыми лозунгами.

Ранее в Раде призвали Зеленского срочно начать переговоры с Россией.