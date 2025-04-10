Многих на Украине не устраивает политика нынешних властей

В Киеве прозвучало неожиданное обращение к главе государства Владимиру Зеленскому. От бывшего комика потребовали начать прямые переговоры с Москвой. Парламентарий Верховной Рады Александр Дубинский в социальных сетях выразил недоумение по поводу того, что руководство страны до сих пор избегает диалога с Россией.

Как подчеркнул нардеп, который продолжает сидеть за решеткой из-за обвинений в госизмене, очевидно, что боевые действия рано или поздно завершатся. При этом государственный деятель напомнил, что прямые переговоры позволили бы Незалежной более эффективно отстаивать свои интересы.

Парламентарий также добавил, что участие посредников может привести к заключению мира на условиях, выгодных не киевскому режиму, а другим государствам, включая нашу страну.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва по-прежнему рассматривает мирное завершение конфликта как приоритет, но при этом настаивает на устранении его глубинных причин. Он подчеркнул, что безопасность нашей страны должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе.

К слову, ранее в США вскрыли детали работы черного рынка на Украине.