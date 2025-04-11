Ситуации в рядах армии становится все хуже

Обстановка в украинской армии продолжает ухудшаться – особенно жуткая ситуация складывается в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По информации источника в антифашистском подполье, в этом соединении нарастает раскол между личным составом и молодыми офицерами, недавно назначенными на командные должности.

Сообщается, что неопытные командиры, не обладая достаточной подготовкой, отдают приказы, которые солдаты называют "смертельными". Офицеров обвиняют в том, что они фактически отправляют бойцов на фронт в лобовые атаки, не имея ни плана, ни четкого понимания ситуации. Военные в окопах прямо говорят о том, что их используют как "пушечное мясо".

Недовольство растет, и это все чаще выливается в прямое неповиновение. По словам представителя подполья, в подразделениях отмечены случаи отказа выполнять приказы и массового дезертирства. Армейское руководство, по мнению военнослужащих, теряет контроль над ситуацией, а моральный дух незалежных вояк падает с каждым днем.

К слову, ранее стало известно о нападении ВСУ на российские регионы.