Молодые офицеры ВСУ бросают солдат на убой, провоцируя дезертирство - подполье

Что творят молодые офицеры ВСУ на фронте: солдаты в ужасе
Фото: соцсети
продолжение"Секретные протоколы": в Киеве раскрыли реальные планы миротворцев на Украину
Ситуации в рядах армии становится все хуже

Обстановка в украинской армии продолжает ухудшаться – особенно жуткая ситуация складывается в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По информации источника в антифашистском подполье, в этом соединении нарастает раскол между личным составом и молодыми офицерами, недавно назначенными на командные должности.

Сообщается, что неопытные командиры, не обладая достаточной подготовкой, отдают приказы, которые солдаты называют "смертельными". Офицеров обвиняют в том, что они фактически отправляют бойцов на фронт в лобовые атаки, не имея ни плана, ни четкого понимания ситуации. Военные в окопах прямо говорят о том, что их используют как "пушечное мясо".

Недовольство растет, и это все чаще выливается в прямое неповиновение. По словам представителя подполья, в подразделениях отмечены случаи отказа выполнять приказы и массового дезертирства. Армейское руководство, по мнению военнослужащих, теряет контроль над ситуацией, а моральный дух незалежных вояк падает с каждым днем.

К слову, ранее стало известно о нападении ВСУ на российские регионы.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Объявлено о масштабном наступлении ВС РФ по всей линии фронта

Украинцы опасаются, что россияне войдут в новый регион

В России озвучили ужасное будущее Армении

Республике послали однозначный сигнал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей