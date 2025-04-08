Киев потребовал от Пекина объяснений

Украинские власти заявили, что во время недавних боев в Тарасовке и Белогоровке ВСУ взяли в плен китайских солдат, воевавших на стороне России. Всего, по словам Владимира Зеленского, в российском подразделении, с которым сражались украинцы в Донбассе, было шесть граждан КНР.

Украинский президент утверждает, что китайцы сражаются непосредственно в зоне СВО, в то время, как северокорейцы были замечены только в Курской области. Он выразил надежду, что власти США отреагируют на этот инцидент. Также он захотел получить обратную связь по поводу случившегося со стороны Китая.

После официальных заявлений украинский МИД вызвал поверенного по делам КНР, чтобы "потребовать объяснений".

"Китайские граждане, воюющие на стороне российской армии, ставят под сомнение заявленную Китаем позицию за мир и подрывают доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН", – написал министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсетях.

За минувшие сутки это стало не первым выпадом Киева в адрес Пекина. Ранее в стране заявили, что Китай строит порт в Грузии, что является "угрозой для НАТО".