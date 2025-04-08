Залужный подтвердил существование секретного штаба в Висбадене

Залужный сделал поразительное признание о начале конфликта на Украине
Валерий Залужный. Фото: President.gov.ua/wikimedia.org
Вся правда постепенно прорывается

С самого начала СВО западные страны уверяли все международное сообщество, что они не вовлечены напрямую в события на Украине. Однако признание бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного рисует совсем иную картину.

Он откровенно рассказал, что уже весной 2022 года украинские военные находились в немецком Штутгарте – в штабе Европейского командования США. Позже они переместились в Висбаден, где, по словам Залужного, при поддержке британских наставников начал работу полноценный оперативный центр.

Именно там, как заявил украинский государственный деятель, совместно с западными специалистами планировались военные операции, моделировались боевые действия, рассчитывались потребности армии и передавалась информация в Вашингтон и столицы стран Европы.

Залужный подтвердил то, о чем изначально заявляла российская сторона: вовлеченность западных кураторов в развитие украинского конфликта была системной и глубокой с самого начала боевых действий.

К слову, ранее Евросоюз выставил новый ультиматум по России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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