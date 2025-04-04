В Киеве стартовали переговоры о размещении иностранных войск

Лондон и Париж сделали серьезный шаг к отправке войск НАТО на Украину
Фото: www.unsplash.com
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Страны настроены решительно

Ситуация на международной арене стремительно обостряется. Сегодня, 4 апреля, в Киев прибыли высокопоставленные французские и британские военные делегаты – это уже не просто символическая поддержка, а реальный шаг в сторону возможного военного присутствия Североатлантического альянса на украинской земле.

Как стало известно, в Киеве начались закрытые переговоры на уровне начальников штабов. Париж представляет генерал Тьерри Буркхардт, Лондон – адмирал Энтони Радакин. По данным СМИ, обе стороны настроены предельно решительно. Главная тема – обсуждение формата и условий размещения европейского контингента в Незалежной.

В течение дня военные проведут серию встреч с командованием ВСУ, а также встретятся с киевским верховодом Владимиром Зеленским.

Подобные шаги могут говорить о том, что Лондон и Париж готовы перейти от слов к прямым действиям. Очевидно, что Европа подходит к опасной черте.

К слову, ранее в Раде неожиданно высказались о перемирии и обозначили время, которое осталось киевскому режиму для того, чтобы уладить конфликт.

Источник: "Суспiльне" ✓ Надежный источник
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