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Грузинские власти резко изменили правила пребывания в республике для граждан Украины, что стало настоящим ударом для многих. Если раньше украинцы могли находиться в стране без визы до трех лет, то теперь срок вновь ограничен всего одним годом.
Это решение, опубликованное в официальном вестнике Грузии, стало полной неожиданностью для многих, особенно на фоне недавних послаблений: в 2023 году срок увеличили до двух лет, а всего год назад – до трех.
Теперь же, как отмечается в постановлении, все въезжающие украинцы смогут оставаться в стране без визы только в течение 12 месяцев. Небольшое послабление сделано лишь для тех, кто прибыл до 24 февраля 2025 года – им разрешат остаться до февраля 2026-го. Такое ужесточение выглядит особенно резким на фоне прежней "дружелюбной" политики Тбилиси.
Эксперты и наблюдатели уже заговорили о том, что отношение к Украине меняется не только в Грузии, но и по всему миру. Все это происходит на фоне изменившейся политики вашингтонской администрации – Вашингтон больше не готов слепо поддерживать киевский режим.
К слову, ранее в США заявили о серьезной угрозе со стороны России.
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