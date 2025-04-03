Отношение к незалежным меняется во всем мире

Грузинские власти резко изменили правила пребывания в республике для граждан Украины, что стало настоящим ударом для многих. Если раньше украинцы могли находиться в стране без визы до трех лет, то теперь срок вновь ограничен всего одним годом.

Это решение, опубликованное в официальном вестнике Грузии, стало полной неожиданностью для многих, особенно на фоне недавних послаблений: в 2023 году срок увеличили до двух лет, а всего год назад – до трех.

Теперь же, как отмечается в постановлении, все въезжающие украинцы смогут оставаться в стране без визы только в течение 12 месяцев. Небольшое послабление сделано лишь для тех, кто прибыл до 24 февраля 2025 года – им разрешат остаться до февраля 2026-го. Такое ужесточение выглядит особенно резким на фоне прежней "дружелюбной" политики Тбилиси.

Эксперты и наблюдатели уже заговорили о том, что отношение к Украине меняется не только в Грузии, но и по всему миру. Все это происходит на фоне изменившейся политики вашингтонской администрации – Вашингтон больше не готов слепо поддерживать киевский режим.

К слову, ранее в США заявили о серьезной угрозе со стороны России.