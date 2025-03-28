Американский лидер намерен выжать максимум украинского государства

Новый проект соглашения по редкоземельным металлам, которое недавно предложили США, раскрывает истинное отношение Дональда Трампа не только к Украине, но и ее лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает The Times.

По словам журналистов, инициатива американцев представляет собой "ошеломляющую эскалацию попыток захватить контроль над украинскими природными ресурсами". Если Киев на них согласится, то фактически вся страна превратится в вассальное государство, что официальные власти считают "отвратительным".

"Убежденный в слабости Украины, презирающий президента Зеленского и разгневанный многомиллиардной помощью, предоставленной Киеву администрацией Джо Байдена, Трамп вознамерился вернуть все и даже больше", – указано в статье.

Журналисты указывают, что новое предложение американской администрации вряд ли будет всерьез рассмотрено со стороны Украины, поскольку оно не включает каких-либо гарантий безопасности. В действительности инициатива Трампа даже не приближает срок, когда начнет работать режим прекращения огня и вряд ли положительно скажется на отношениях с Киевом в перспективе.

Ранее СМИ сообщали, что Путин поставил Трампа перед сложным выбором по Украине.