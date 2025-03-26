Bloomberg: Путин поставил Трампа перед сложным выбором по Украине

Путин поставил Трампа перед сложным выбором по Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Глава России воспользовался хитрым приемом против американского лидера

Российский президент Владимир Путин воспользовался публичными заявлениями Дональда Трампа, что он сможет быстро положить конец украинскому конфликту, и теперь использует это против своего американского коллеги, уверены европейские чиновники. В результате это помогло поставить главу США перед сложным выбором по Украине.

По словам представителей ЕС, вероятно, Москва намеренно хочет продлить переговорный процесс и сузить его рамки, чтобы заставить американцев пойти на серьезные уступки. Дополнительно Трамп сам предоставил Путину еще один рычаг давления, когда заявил, что хочет вместе с Россией заняться решением китайского и иранского вопросов.

"По словам одного человека, знакомого с замыслами Кремля, после того, как на этих переговорах Россия изложила свои требования о смягчении санкций, она потребует, чтобы будущие соглашения включали аналогичные гарантии конкретных выгод, а не просто неопределенные взаимные уступки", – указано в статье.

Администрация Трампа намерена достичь полного прекращения огня уже 20 апреля. Но европейские чиновники считают, что это выглядит слишком амбициозно, учитывая текущий статус переговоров. По их словам, потребуются месяцы, чтобы проработать детали окончательного соглашения. 

Источник: Bloomberg
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