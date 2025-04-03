За провал перемирия Украине придется заплатить Сумами и Харьковом - Дубинский

"Сумы и Харьков": в Раде неожиданно высказались о перемирии и обозначили срок
Картинка: сгенерировано ИИ
Конфликтная ситуация может разрешиться очень скоро

Незалежную ждет судьбоносная развилка, и цена ошибки может оказаться очень дорогой. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, у киевского режима остается совсем немного времени, чтобы избежать катастрофы.

До конца апреля, считает он, должно быть принято решение: либо Москва и Вашингтон договорятся о перемирии, а Украина станет частью этого соглашения, либо все пойдет по самому мрачному сценарию.

Политический деятель считает, что в случае провала переговоров наша страна начнет масштабное наступление, в эпицентре которого окажутся Сумы и Харьков. Он утверждает, что Москва готова применить многократное превосходство в численности войск и провести быструю и мощную атаку. Аналитик подчеркнул, что в таком варианте Незалежная заплатит именно этими территориями – и это будет расплата за дипломатический тупик.

"Или США и Россия, с Украиной в коридоре, договорятся о перемирии, которое приведет к выборам на Украине (…). Или Россия атакует Сумы и Харьков с 10-ти кратным преимуществом в живой силе", – уверен парламентарий.

По его мнению, Соединенные Штаты уже не будут вмешиваться в ситуацию, как прежде. Вашингтонская администрация, заявил он, будет лишь наблюдать со стороны, не влезая в ход событий. И если до конца апреля не произойдет прорыв в переговорах, Украина может столкнуться с новой, гораздо более суровой реальностью.

К слову, ранее Грузия нанесла неожиданный удар по украинцам.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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