Макрон объявил об отправке войск на Украину после встречи с Зеленским

В ЕС приняли окончательное решение

Несмотря на сообщения СМИ, что европейские чиновники стали постепенно отказываться от идеи послать собственные войска на Украину в качестве гарантий безопасности, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении нескольких стран ЕС отправить собственных солдат на украинские земли. С таким заявлением он выступил после встречи с Владимиром Зеленским в минувшую среду.

По словам Макрона, в Европе договорились сформировать контингент в рамках "франко-британского" предложения. Согласие на это дали несколько государств, упоминать которые он не стал, лишь отметив, что окончательного единодушия по этому вопросу в ЕС достичь не удалось. Их основная цель будет заключаться в "сдерживании российской агрессии".

"Военные будут охватывать морские, воздушные и наземные направления и будут частью более широкого пакета мер по безопасности. Не РФ должна решать, будут ли силы сдерживания в Украине", – сказал Макрон.

Президент указал, что войска введут на Украину после заключения перемирия с Россией. Он также отметил, что в течение трех недель страны-партнеры подготовят предложения по мониторингу соблюдения режима прекращения огня, а в ближайшее время в Киев отправится военная делегация Британии и Франции для разработки формата будущей украинской армии.

При этом, как известно, в России категорически против введения каких-либо иностранных военных и миротворцев на Украину.