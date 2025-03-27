Макрон объявил об отправке войск на Украину после встречи с Зеленским

Макрон объявил об отправке войск на Украину после встречи с Зеленским
Кадр видео
В ЕС приняли окончательное решение

Несмотря на сообщения СМИ, что европейские чиновники стали постепенно отказываться от идеи послать собственные войска на Украину в качестве гарантий безопасности, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении нескольких стран ЕС отправить собственных солдат на украинские земли. С таким заявлением он выступил после встречи с Владимиром Зеленским в минувшую среду.

По словам Макрона, в Европе договорились сформировать контингент в рамках "франко-британского" предложения. Согласие на это дали несколько государств, упоминать которые он не стал, лишь отметив, что окончательного единодушия по этому вопросу в ЕС достичь не удалось. Их основная цель будет заключаться в "сдерживании российской агрессии".

"Военные будут охватывать морские, воздушные и наземные направления и будут частью более широкого пакета мер по безопасности. Не РФ должна решать, будут ли силы сдерживания в Украине", – сказал Макрон.

Президент указал, что войска введут на Украину после заключения перемирия с Россией. Он также отметил, что в течение трех недель страны-партнеры подготовят предложения по мониторингу соблюдения режима прекращения огня, а в ближайшее время в Киев отправится военная делегация Британии и Франции для разработки формата будущей украинской армии.

При этом, как известно, в России категорически против введения каких-либо иностранных военных и миротворцев на Украину.

Источник: BFMTV
По теме

"Десять дней": на Западе объявили Киеву печальные новости

Незалежной больше не на что рассчитывать

Названа дата окончательно распада НАТО: осталось недолго

Вслед за организацией ко дну пойдет и ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей