Вслед за организацией ко дну пойдет и ЕС

Существование Североатлантического альянса в том виде, в котором он находится сейчас, прекратится уже к 2030 году. В этом уверен полковник французских ВВС Режи Шамань. По его словам, на это повлияет сразу несколько аспектов.

Военный эксперт отметил, что в ближайшие пять лет с политической сцены уйдут многие известные деятели. Например, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц. Все эти события только приблизят момент окончательного распада НАТО, уверен он.

Шамань указал, что совсем скоро в США может возникнуть серьезный экономический кризис. В сложном положении также окажутся страны ЕС, что непременно повлечет за собой серьезные политические перестройки. В итоге это приведет к коллапсу.

"Скорее всего, к концу десятилетия, к 2030 году, Евросоюза и НАТО уже не будет. Я не уверен, что Трамп в конечном итоге выйдет из НАТО. Я склонен думать, что организация рухнет изнутри после фундаментального военного поражения от России", – заявил он.

Эксперт также отметил, что после прошедших в Румынии выборов стало более ясно, что европейская власть представляет собой диктатуру. Поэтому существует высокая вероятность, что скоро ЕС переживет распад, который в 90-х произошел с СССР.