В Польше заявили о создании нового военного союза в Европе взамен НАТО

Брюссель нашел способ противостоять Москве

США больше не являются гарантом европейской безопасности, поэтому существует высокая вероятность, что страны ЕС сформируют новый военный альянс взамен НАТО, утверждает политический аналитик Петр Олещук.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц уже сделал зявление, призвав Европу быть готовой к военной автономии. По его словам, вероятность сохранения НАТО в текущем виде до июня маловероятна, поскольку сейчас США не заинтересованы в этом взаимодействии. Эксперт подчеркнул, что новый политик готов взять на себя роль лидера европейских стран, которые должны противостоять врагу.

На фоне улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой, Брюсселю придется реагировать. И скорее всего все обернется организацией нового военного союза.

"Это создание европейской армии, т.е. объединение воинских контингентов в единую армию, которая могла бы стать сдерживающим фактором для России и других угроз Европе", – заявил Мерц.

Он полагает, что на первых этапах Украина не войдет в состав новой организации, поскольку предпочтет продолжить строить отношения с США и добиваться от них гарантий безопасности.

При этом эксперт отметил, что не знает, насколько быстро Европа сможет собрать новый военный альянс. В первую очередь потому, что в ее составе есть Венгрия и Словакия, которые наверняка будут блокировать инициативу.

Ранее сообщалось, что две страны могут вышвырнуть из НАТО после решения США.