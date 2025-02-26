Политолог назвал страны, которые могут лишиться членства в НАТО

Две страны хотят вышвырнуть из НАТО после решения США
Фото: freepik.com
Свое место могут потерять страны, которые вступили в альянс совсем недавно

Вашингтон намерен прекратить субсидировать вооруженные силы некоторых стран, входящих в состав НАТО. В Белом доме подчеркнули, что речь идет о некоторых богатых странах в Западной Европе, которые обладают собственными ресурсами для снабжения армии. Подобное решение может привести к тому, что некоторые государства рискуют остаться без членства в альянсе – обсуждение вопроса уже инициировали США. 

Политолог Константин Блохин полагает, что главными претендентами на выход из состава НАТО станут Финляндия и Швеция, которые вступили туда совсем недавно. По его словам, американцы могут пересмотреть их участие в рамках новых договоренностей с Москвой, согласно которым российская сторона не будет мешать США разбираться с Китаем.

"В обмен на этот как бы нейтралитет США пересматривают свой подход, свое отношение к поддержке Украины, к НАТО, чуть ли не выводят войска из Прибалтики. К этому как раз Финляндия, Швеция, которые одновременно в альянсе недавно", – сказал аналитик.

Он отметил, что пока об этом говорят в основном в прессе и новостях, однако учитывая резкую смену вектора отношений между Вашингтоном и Москвой, такое развитие событий вполне возможно.

Другие аналитики допускают, что кандидатами на выбывание из НАТО также могут стать Прибалтийские страны.

Ранее Зеленский предупредил Европу о распаде НАТО и вторжении России летом 2025 года.

Источник: Лента.ру

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