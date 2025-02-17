Зеленский предупредил Европу о распаде НАТО и вторжении России летом 2025 года

"Приведет к разрушению НАТО": Зеленский сделал предупреждение США и Европе
Владимир Зеленский. Фото: U.S. Department of State / wikimedia.org
Политик уверен, что после Украины начнется новая война

Украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные собственной разведки, уверяет, что уже летом текущего года Россия может напасть на европейские страны. К такому выводу в Киеве пришли после наблюдения за военными учениями в Белоруссии.

По его словам, ужасные последствия ждут всю Европу, если европейские лидеры не будут принимать участие в переговорном процессе по Украине, а также в случае выхода США из НАТО. Когда украинский вопрос закроют, Россия двинется в сторону других стран, которые были на стороне СССР.

"Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы считаем, что Путин будет вести войну против НАТО", – заявил Зеленский.

Президент уверен, что без угрозы военного возмездия США россияне предпримут военный поход в Европу, чтобы установить над странами контроль. Поэтому выход американцев из альянса будет сулить крайне неприятные последствия для всего континента.

"Это приведет к разрушению НАТО. Потому что из 80 сильных бригад в Европе около 30, это более 30%, приходится на Соединенные Штаты", – указал лидер.

При этом Дональд Трамп, комментируя заявление Зеленского, отметил, что не согласен с подобной точкой зрения. По его словам, у России нет никаких намерений начинать войну с Североатлантическим альянсом – и в этом он абсолютно уверен.

Ранее Зеленский выставил два ультиматума после удара по ЧАЭС.

Источник: NBC News
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