Зеленский предупредил Европу о распаде НАТО и вторжении России летом 2025 года

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные собственной разведки, уверяет, что уже летом текущего года Россия может напасть на европейские страны. К такому выводу в Киеве пришли после наблюдения за военными учениями в Белоруссии.
По его словам, ужасные последствия ждут всю Европу, если европейские лидеры не будут принимать участие в переговорном процессе по Украине, а также в случае выхода США из НАТО. Когда украинский вопрос закроют, Россия двинется в сторону других стран, которые были на стороне СССР.
"Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы считаем, что Путин будет вести войну против НАТО", – заявил Зеленский.
Президент уверен, что без угрозы военного возмездия США россияне предпримут военный поход в Европу, чтобы установить над странами контроль. Поэтому выход американцев из альянса будет сулить крайне неприятные последствия для всего континента.
"Это приведет к разрушению НАТО. Потому что из 80 сильных бригад в Европе около 30, это более 30%, приходится на Соединенные Штаты", – указал лидер.
При этом Дональд Трамп, комментируя заявление Зеленского, отметил, что не согласен с подобной точкой зрения. По его словам, у России нет никаких намерений начинать войну с Североатлантическим альянсом – и в этом он абсолютно уверен.
Ранее Зеленский выставил два ультиматума после удара по ЧАЭС.
Украинский лидер требует войско на 1,5 млн человек для противостояния России
В Пекине хотят поспособствовать мирному решению вопроса