Зеленский предупредил Европу о распаде НАТО и вторжении России летом 2025 года

Политик уверен, что после Украины начнется новая война

Украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные собственной разведки, уверяет, что уже летом текущего года Россия может напасть на европейские страны. К такому выводу в Киеве пришли после наблюдения за военными учениями в Белоруссии.

По его словам, ужасные последствия ждут всю Европу, если европейские лидеры не будут принимать участие в переговорном процессе по Украине, а также в случае выхода США из НАТО. Когда украинский вопрос закроют, Россия двинется в сторону других стран, которые были на стороне СССР.

"Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы считаем, что Путин будет вести войну против НАТО", – заявил Зеленский.

Президент уверен, что без угрозы военного возмездия США россияне предпримут военный поход в Европу, чтобы установить над странами контроль. Поэтому выход американцев из альянса будет сулить крайне неприятные последствия для всего континента.

"Это приведет к разрушению НАТО. Потому что из 80 сильных бригад в Европе около 30, это более 30%, приходится на Соединенные Штаты", – указал лидер.

При этом Дональд Трамп, комментируя заявление Зеленского, отметил, что не согласен с подобной точкой зрения. По его словам, у России нет никаких намерений начинать войну с Североатлантическим альянсом – и в этом он абсолютно уверен.

Ранее Зеленский выставил два ультиматума после удара по ЧАЭС.