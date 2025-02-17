Лавров пошутил при обсуждении компромиссов по Украине

Министр остроумно отреагировал на вопрос американца

На недавней пресс-конференции, которая состоялась после переговоров руководителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергея Лаврова с сербским коллегой Марко Джуричем, шеф российской дипломатии с иронией отреагировал на вопрос американского журналиста о возможных компромиссах в украинском конфликте.

Журналист, ссылаясь на заявления вашингтонской администрации, отметил необходимость серьезных уступок с обеих сторон для урегулирования затянувшейся ситуации.

В ответ на это российский министр с неприкрытой иронией спросил:

"Вы про Данию с Гренландией?"

Это высказывание было отсылкой к недавним резонансным словам американского лидера Дональда Трампа, который в начале января предложил, чтобы Гренландия стала частью Соединенных Штатов. Политик аргументировал это тем, что такой шаг поможет противостоять некоему растущему влиянию Москвы и Пекина.

Лавров не упустил возможность пошутить на эту тему, сделав акцент на стремлении Вашингтона завладеть территориями других стран.

К слову, ранее был опубликован мирный план Трампа по Украине.