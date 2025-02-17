Многим уже понятно, чем закончится дело

Авторитетная американская газета The New York Times опубликовала прогноз возможного развития ситуации в украинском конфликте. Эксперты называют заморозку линии боевого соприкосновения одним из самых вероятных исходов.

По мнению издания, на данный момент у киевского режима уже практически не осталось шанса на то, чтобы вернуть потерянные земли и нивелировать последние достижения нашей страны на поле боя.

Исходя из этого, любой мирный договор, скорее всего, потребует от киевского режима болезненных уступок, что может быть воспринято как "поощрение" для Москвы, особенно в контексте заявлений нового американского лидера Дональда Трампа.

Кроме того, в материале говорится, что наша страна почти наверняка будет вести жесткие переговоры, стремясь добиться самых выгодных для себя условий. Линия фронта, скорее всего, будет заморожена, а населенные пункты, занятые РФ, останутся под нашим контролем на "неопределенный срок". Ожидается, что оставшиеся территориальные споры будут решаться дипломатами в течение ближайших 10-15 лет.

В качестве возможного компромисса для Незалежной газета рассматривает вариант, при котором страна сохранит право на вступление в Европейский союз, но не будет присоединяться к НАТО. Такой подход, по мнению издания, может стать важным элементом будущих переговоров и долгосрочного урегулирования конфликта.

К слову, ранее Лавров выдал язвительную шутку при обсуждении компромиссов по Украине.