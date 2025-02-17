Американцы поняли, что российский лидер оказался в более сильном положении

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс утверждает, что Европе отказали в участии первого этапа переговоров по Украине в качестве уступки России со стороны США. На это американцы пошли из-за своего делового и практичного подхода, руководствуясь тем, что сейчас Владимир Путин находится в более выигрышном положении, чем Владимир Зеленский.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что Европа осталась за бортом в свете предстоящей встречи в Саудовской Аравии. Сейчас у европейских стран имеется очень мало рычагов военного влияния на конфликт, поэтому ей нет места за столом переговоров. Это министр считает важным "домашним заданием" для всех государств в составе ЕС. И в этой ситуации более важно то, какие обязательства они могут взять на себя в отношении Украины и что необходимо для дальнейшего обеспечения безопасности Европы и НАТО.

"Тот факт, что американцы оттесняют Европу на второй план, является отражением того, что Путин находится в лучшем положении, чем Зеленский. Важно, чтобы Украина укрепилась, чтобы избежать дальнейших уступок", – заявил Брекельманс.

Также он уверен, что текущий год станет решающим для украинского конфликта.

Ранее в Британии предложили отправить свои миротворческие войска на Украину, чтобы обеспечить выполнение любых мирных договоренностей.