Президент отобрал команду высокоэффективных переговорщиков по международным вопросам

Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с многолетним опытом ведения переговоров с высокими ставками, чтобы сразиться с представителями президента США Дональда Трампа за соглашение, которое положит конец конфликту России и Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

В список "тяжелой артиллерии" Путина вошли советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, начальник СВР Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Последний, по словам источников, стал неофициальным каналом связи между Кремлем и администрацией Трампа.

"Выбор сотрудников подчеркивает, насколько российский лидер полон решимости обеспечить благоприятный исход любых переговоров и, возможно, насколько мало изменились его требования в отношении Украины за три года", – указано в статье.

Команда Трампа при этом не обладает большой глубиной знаний по украинскому вопросу и имеет мало опыта прямых переговоров с Россией. Это может стать серьезной проблемой во время встречи двух делегаций. Единственный вариант для американцев – попытаться захватить представителей Москвы врасплох благодаря непредсказуемости Трампа, из-за чего делегатам придется придумывать сценарии, которые раньше на рассмотрении не стояли.

Ранее на Западе озвучили "кошмарный" сценарий будущего Украины.