Прозвучала очень четкая позиция

Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя рассказал о роли киевского верховода Владимира Зеленского и его приспешников в будущей Незалежной.

На заседании Совбеза крупнейшей международной организации выдающийся российский дипломат ясно дал понять, что эти люди не должны иметь никакого веса в "новой Украине".

Дипломат обратил особое внимание на то, что работать над воплощением в жизнь мирного соглашения, которое ждут во многих странах, должны новые ответственные руководители, которые появятся в результате демократических выборов. Избранные государственные деятели должны быть по-настоящему заинтересованы в этом процессе.

Российский дипломат напомнил, что занимающий кресло главы Украины персонаж утратил свою легитимность еще весной прошлого года. Более того, люди изначально избирали его за обещание установить мир на востоке республики, а в итоге комик-президент сделал все наоборот. Он втянул родную страну в конфликт, отрабатывая чужой заказ, и фактически бросил сотни тысяч людей на верную смерть.

По мнению российского дипломата, ни сам бывший комик, ни его команда, ни те, кто фактически сорвали Минские договоренности, не должны иметь влияния на будущее этой страны. Он также добавил, что окружение одиозного политика утратило даже символическую поддержку населения, а сам глава киевского режима боится выборов и делает все возможное, чтобы их избежать.

К слову, ранее в США опубликовали прогноз финала конфликта на Украине.