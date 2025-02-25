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Брюссель представил киевскому режиму новое предложение, касающееся поставок минеральных ресурсов. Соответствующей информацией с общественностью поделился замруководителя Еврокомиссии Стефан Сежурне.
По словам еврокомиссара, еврообъединение испытывает острую потребность в 21 из 30 ключевых материалов, необходимых для промышленности. Он отметил, что украинские земли, богатые этими ресурсами, могут сыграть важную роль в их поставках, и подчеркнул, что сотрудничество будет взаимовыгодным.
"21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной", – объявил высокопоставленный европеец.
Политик озвучил этот вариант в ходе своей поездки в столицу Незалежной.
Ранее новый глава вашингтонской администрации Дональд Трамп обвинил киевский режим в срыве договоренностей по аналогичному соглашению. По его мнению, украинские власти не выполнили условия сделки, которая должна была гарантировать Вашингтону доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную поддержку.
К слову, ранее на Западе рассказали, что Вашингтон сделает для России.
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