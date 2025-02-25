ЕС предложил Киеву свою сделку по минеральным ресурсам

"Европа нуждается": Брюссель выступил с наглым предложением по Украине
Фото: www.unsplash.com
Скоро от страны может совсем ничего не остаться

Брюссель представил киевскому режиму новое предложение, касающееся поставок минеральных ресурсов. Соответствующей информацией с общественностью поделился замруководителя Еврокомиссии Стефан Сежурне.

По словам еврокомиссара, еврообъединение испытывает острую потребность в 21 из 30 ключевых материалов, необходимых для промышленности. Он отметил, что украинские земли, богатые этими ресурсами, могут сыграть важную роль в их поставках, и подчеркнул, что сотрудничество будет взаимовыгодным.

"21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной", – объявил высокопоставленный европеец.

Политик озвучил этот вариант в ходе своей поездки в столицу Незалежной.

Ранее новый глава вашингтонской администрации Дональд Трамп обвинил киевский режим в срыве договоренностей по аналогичному соглашению. По его мнению, украинские власти не выполнили условия сделки, которая должна была гарантировать Вашингтону доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную поддержку.

К слову, ранее на Западе рассказали, что Вашингтон сделает для России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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