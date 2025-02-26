Киев продолжает наращивать агрессию

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины попытались атаковать сразу несколько российских регионов, используя "крылатых бойцов". Под массированный удар попали сразу четыре субъекта нашей страны. Впрочем, все потуги врага навредить России оказались тщетными – атака была отражена.

Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, отечественные системы ПВО успешно отразили удар, уничтожив 128 дронов.

Больше всего беспилотных аппаратов зафиксировали в небе над Краснодарским краем – там было сбито 83 дрона. В Крыму российские военные уничтожили 30 аппаратов. Еще восемь дронов были ликвидированы над Азовским морем, пять – над Черным. Кроме того, атака затронула Брянскую и Курскую области, где сбили по одному беспилотнику.

В военном ведомстве подчеркнули, что все цели были уничтожены. Позже появилась информация о том, что повреждения получили несколько жилых домов, пока о каких-то значительных последствиях атаки информации нет.

В последние недели Киев активизировал удары беспилотниками по различным регионам России, но силы ПВО отлично справляются с поставленной перед ними задачей и отражают такие нападения. Москва продолжает принимать все необходимые меры для защиты стратегических объектов и гражданского населения.

К слову, ранее сенатор Пушков назвал внезапное последствие мира с Киевом.