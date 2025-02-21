Reuters: США и Россия проводят тайные переговоры по Украине с ноября

Стало известно о тайных переговорах России и США по Украине
Фото: соцсети
Беседы носили неофициальный характер

Двустороняя встреча между российскими и американскими делегатами в Эр-Рияде по украинскому вопросу не была первой – в последние месяцы представители России и США тайно встречались друг с другом для обсуждения конфликта на Украине. Об этом сообщили анонимные источники Reuters.

Переговоры начались вскоре после победы Дональда Трампа на выборах президента в ноябре. Официального статуса у встреч не было – их участники хоть и имеют дипломатический и военный опыт, государственными лицами не являлись. Также до конца неясно, принимали ли какое-то участие в процессе правительства двух стран.

"По словам одного из источников, имеющего непосредственную информацию об этом вопросе, по крайней мере, небольшое число советников Трампа знают об этих встречах", – указано в статье.

Тайное обсуждение украинского вопроса впервые состоялось в Швейцарии. Неизвестно, принимали в нем участие делегаты из Украины или нет. Люди, знакомые с деталями, охарактеризовали эти беседы как дискуссии второго трека – дипломатический термин, обозначающий неофициальный диалог, направленный на улучшение коммуникации и обмен идеями, а не на разработку конкретных предложений.

Ранее Сергей Лавров раскрыл новые подробности переговоров в Эр-Рияде.

Источник: Reuters
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