Многие недовольны действиями нового президента

Бывший американский посол в Токио Рам Эмануэль заявил, что новый глава вашингтонской администрации Дональд Трамп своими высказываниями по поводу украинского конфликта помогает нашей стране реализовать давнюю стратегическую цель. Экс-дипломат уверен, что политика этого лидера якобы способствует осуществлению "мечты Сталина".

Так эксперт отреагировал на слова политолога Майка Мерфи, который пребывает в уверенности, что главной задачей нашей страны еще со времен Второй мировой войны было ослабление Североатлантического альянса и тотальное разрушение этой коалиции. По его мнению, действия американского президента приближают этот сценарий.

Дипломат также выразил мнение, что новая вашингтонская администрация способствует российским внешнеполитическим интересам, предоставляя Москве возможность вести двусторонние переговоры без уступок.

Между тем, ранее в Эр-Рияде прошли переговоры российских и американских делегатов. Напряженная беседа длилась 4,5 часа. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, урегулирование затянувшегося украинского конфликта, а также подготовку к возможному саммиту лидеров двух стран.

К слову, ранее Трамп презрительно плюнул в сторону нынешнего главы киевского режима.