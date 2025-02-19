Риторика Вашингтона при новом президенте резко изменилась

Риторика Вашингтона изменилась с приходом нового президента США Дональда Трампа. В своем недавнем заявлении он презрительно раскритиковал объем финансовой помощи киевскому режиму. Негодующий глава Белого дома заявил, что 350 миллиардов долларов, выделенных Вашингтоном, не принесли Соединенным Штатам абсолютно никакой выгоды.

По словам Трампа, Европа предоставила в лапы Киева и всушников гораздо меньшую сумму, но при этом ее вложения имеют финансовое обеспечение, в отличие от американских средств. Он подчеркнул, что США не получат ничего взамен за эти расходы.

Кроме того, нынешний глава государства обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что тот убедил американское руководство направить миллиарды долларов на войну, которую, по мнению Трампа, невозможно было выиграть и которая не должна была начинаться.

Такие заявления свидетельствуют о серьезном изменении подхода новой администрации к конфликту, а также о кардинальном пересмотре политики поддержки Украины со стороны США.

К слову, ранее Зеленского уличили в поиске нового хозяина.