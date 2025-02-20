С заявлением выступил министр обороны

Некоторые европейские страны в том или ином виде долго муссировали тему возможной отправки своих войск на украинские земли. С заявлением по этому поводу выступили в главном оборонном ведомстве Польши.

Глава министерства Владислав Косиняк-Камыш четко объявил, что правительство республики не рассматривает возможность отправки своих войск в поддержку всушникам.

Государственный деятель подчеркнул, что у властей нет сомнений в этом вопросе. По его словам, польские солдаты не будут направлены на территорию Украины, и этот вопрос даже не подлежит обсуждению. Он отметил, что такая позиция отражает мнение всего правительства, включая премьера Дональда Туска и МИДа, который придерживается той же линии и представляет ее на международной арене.

Высокопоставленный поляк также добавил, что это решение получило однозначную поддержку среди граждан страны. Он пояснил, что польское общество едино в своей позиции и не поддерживает участие национальных войск в конфликте.

Таким образом, польские власти официально подтвердили свое решение не вмешиваться в боевые действия, которые продолжаются на территории украинского государства.

К слову, ранее Европа пришла в ужас после переговоров Трампа и Путина. Европейцы опасаются, что конфликт будет улажен без их участия.