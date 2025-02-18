Судьбу киевского режима решают без него

Ирландский журналист Чей Боуз на пальцах объяснил, почему представителей ЕС и Украины не пригласили на переговоры в Эр-Рияд. Многие эксперты сходятся во мнении, что это важнейшее мероприятие, если не решит судьбу киевского режима, то наметит контуры дальнейших действий. Однако украинцев и европейцев с переговоров погнали – судьба Киева решается без его участия.

По мнению известного европейского журналиста, все дело в том, что Киев и Брюссель на самом деле не заинтересованы в достижении мира. Кроме того, обе стороны полностью зависят от военной и экономической поддержки США. Такие фигуры сложно назвать субъектными.

Помимо этого, как добавил аналитик, без помощи американцев Украина и Евросоюз очень быстро осознают, насколько тяжелыми могут быть последствия противостояния с Россией.

Очевидно, что отсутствие независимой политики делает участие ЕС и Украины в таких встречах бессмысленным. Они не могут принимать решения без одобрения Вашингтона, а значит, не представляют реальной силы в переговорном процессе. Зависимость от американских ресурсов ставит их в крайне уязвимое положение.

Тем временем в Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями России и США, которые длились около четырех с половиной часов. В ходе обсуждения затрагивались двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовка возможной встречи на высшем уровне. Москва и Вашингтон обменялись мнениями по ключевым вопросам и серьезно продвинулись в выстраивании конструктивного диалога.

К слову, ранее глава киевского режима тремя словами унизил Евросоюз.