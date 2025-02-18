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Учитывая вероятные темпы переговорного процесса между Россией и Украиной, а также скорость продвижения российской армии на поле боя, по итогам заключения сделки Москва может полуть в свое распоряжение сразу девять украинских областей. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По его словам, в будущем к переговорам обязательно присоединятся страны ЕС, но это сильно затянет окончательное достижение мира из-за сложности согласования позиций всех сторон. Вместе с этим маловероятно, что процесс будет сопровождаться прекращением огня – российские войска, наверняка, продолжат одерживать победы.
"Одно дело – говорить о подписании соглашения, по которому потеряны четыре области и Крым. Другое дело – говорить о ситуации, когда русские контролируют восемь-девять областей, то есть, большую часть страны", – говорит эксперт.
Он полагает, что в результате переговорный процесс приведет к полному разгрому Украины, поскольку украинские войска начнут стремительно терять моральный дух, что только поспособствует продвижению ВС РФ. Таким образом, Россия выйдет из конфликта с большими приобретениями благодаря не только грамотной тактике, но и действиям Запада.
При этом американские журналисты полагают, что итогом переговоров между сторонами может стать заморозка конфликта по линии соприкосновения.
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