Российский лидер выступил с важным заявлением

Российский лидер Владимир Путин поделился самой свежей информацией с поля боя. Глава нашей страны сообщил, что бойцы 810-й гвардейской отдельной бригады морпехов прорвали госграницу противника под Курском и вошли на территорию Украины.

Президент Российской Федерации обратил особое внимание на то, что делится важнейшими сведениями буквально спустя час после того, как получил соответствующий доклад. Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы ведут наступательные действия по всей линии фронта.

Боевые действия в регионе начались 6 августа 2024 года, когда украинские бандформирования вторглись на территорию приграничного российского региона. С тех пор армия нашей страны последовательно вытесняет противника из многострадальной области.

По данным главного оборонного ведомства нашей страны, за время боевых действий на этом участке всушники потеряли более 62 000 вояк и 371 танк.

Противостояние на российско-украинской границе продолжается, наши военные теснят противника и в ближайшее время полностью избавят от его присутствия пострадавший регион.

К слову, ранее во Франции началась паническая истерика из-за одного шага Путина. Многие европейские чиновники в шоке от развития событий и чувствуют себя за бортом.