Премьер Франции Байру забеспокоился из-за контактов Путина и Трампа

Во Франции началась паническая истерия из-за одного шага Путина
Картинка: сгенерировано ИИ
Многие европейские чиновники в шоке

Глава французского правительства Франсуа Байру очень эмоционально отреагировал на общение российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. В Пятой республике началась форменная истерия из-за того, что две ведущие державы пошли на некоторое сближение, а Европа осталась за бортом.

Высокопоставленный француз с горечью констатировал, что Европейский союз оказался бессилен перед укрепляющимся сотрудничеством между Путиным и Трампом. По его словам, этот "немыслимый альянс" фактически оттесняет Европу на второй план даже на ее собственной территории. Политик подчеркнул, что слабость ЕС в данной ситуации вызывает серьезное беспокойство и тревогу у европейских чиновников.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись четырехчасовые переговоры делегаций из Москвы и Вашингтона. Обсуждались двусторонние отношения, урегулирование украинского кризиса и подготовка встречи президентов двух стран. Стороны обозначили свои позиции и выразили готовность к дальнейшему диалогу.

Байру отметил, что европейские лидеры потрясены происходящим, так как ЕС не может повлиять на формирующийся союз между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, Европе необходимо срочно пересмотреть свою стратегию, чтобы не оказаться на обочине мировой политики.

К слову, ранее была раскрыта истинная причина, по которой Евросоюз и Украину погнали с переговоров в Саудовской Аравии.

Источник: BFMTV ✓ Надежный источник
По теме

"Потеряли контроль": в Киеве паника из-за одного решения Зеленского

В администрации президента считают, что совершили непродуманный поступок в переговорах с американцами

Евросоюз объявил о новом ударе по России

Брюссель готов пойти против Вашингтона, если потребуется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей