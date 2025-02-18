Многие европейские чиновники в шоке

Глава французского правительства Франсуа Байру очень эмоционально отреагировал на общение российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. В Пятой республике началась форменная истерия из-за того, что две ведущие державы пошли на некоторое сближение, а Европа осталась за бортом.

Высокопоставленный француз с горечью констатировал, что Европейский союз оказался бессилен перед укрепляющимся сотрудничеством между Путиным и Трампом. По его словам, этот "немыслимый альянс" фактически оттесняет Европу на второй план даже на ее собственной территории. Политик подчеркнул, что слабость ЕС в данной ситуации вызывает серьезное беспокойство и тревогу у европейских чиновников.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись четырехчасовые переговоры делегаций из Москвы и Вашингтона. Обсуждались двусторонние отношения, урегулирование украинского кризиса и подготовка встречи президентов двух стран. Стороны обозначили свои позиции и выразили готовность к дальнейшему диалогу.

Байру отметил, что европейские лидеры потрясены происходящим, так как ЕС не может повлиять на формирующийся союз между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, Европе необходимо срочно пересмотреть свою стратегию, чтобы не оказаться на обочине мировой политики.

К слову, ранее была раскрыта истинная причина, по которой Евросоюз и Украину погнали с переговоров в Саудовской Аравии.